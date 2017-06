Sommaire du 17 juin 2017

Cliquer sur l'image ci-dessus pour lire le journal

Plus de 600.000 électeurs sont appelés à se prononcer demain lors du second tour des élections législatives. Près de 65 % des électeurs avaient boudé les urnes lors du premier tour à La Réunion, le résultat du premier tour et la tenue du débat de l’entre-deux tours ne laisse guère présager un retour massif des électeurs dans les bureaux de vote alors que l’enjeu est important : donner ou pas une majorité à un gouvernement pour qu’il puisse appliquer son programme.