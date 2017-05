Koman nou koz ant nou é kosa nou fé ?

En cette période électorale, où les forces démocratiques et anticolonialistes de La Réunion veulent faire avancer le rassemblement du peuple réunionnais pour sa responsabilité, la bourgeoisie conservatrice du pays tient beaucoup de discours confus et hors-sujet de l’essentiel. Pour sortir de cette confusion dont souffre l’humanité et aller ensemble vers l’excellence réelle, Guy Pignolet, un grand penseur réunionnais à dimension internationale, a fait part de réflexions très intéressantes le 18 mai dernier à l’Université de La Réunion lors d’une conférence sur la ‘’transcendance opérationnelle’’.