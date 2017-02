À fleur de papier, origami du temps

Monsieur Origami, de Jean-Marc Ceci, chez Gallimard, collection nrf.

Qu’est-ce qu’un haïku, si ce n’est un origami littéraire, pliure du temps, de l’espace et de l’émotion par l’écriture ?

Et l’Origami qu’est-ce donc ?

Le marcheur n’est-il pas celui qui déploie devant lui le paysage et le replie derrière lui ?

Qu’est-ce que le paysage du Japon, avec ses montagnes innombrables, ses temples en ses replis, sinon un origami vertical ?

Qu’est-ce qu’une phrase si ce n’est le dépliage d’un monde intérieur ?

Et le livre, n’est-il pas origami qui se déplie et se replie ?

Le point d’interrogation est ce qui dit le mieux l’origami, n’est-ce pas ?

Le simple battement de cœur est un monde.

Le regard qui s’étire dans les nuages parle de puits.

Tandis que la feuille de papier se plie,

La feuille de l’arbre se déplie,

Mouvement éternel de l’onde,

Battement sans fin.

« Origami » plié fait « or » et « ami ».

Neige de la page blanche

Traces de pas,

L’épais silence.

Jirô Tanigushi arpente le ciel.

Le blanc d’un papier est parfois

Trop étincelant

Pour y mettre quelque chose

Le papier s’y refuse

Alors il faut le plier

Replier le soleil,

En faire une grue intense,

Tendue vers le départ.

Plier, c’est unir les deux visages de son moi.

Réaliser la fleur de cerisier

En pliant du papier washi

C’est offrir quelque chose de plus éternelle, de plus léger que soi.

L’origami permet de se délivrer de son propre esprit

De la dualité du temps

Dont on s’est fait l’esclave

Or, le temps importe peu.

En zazen on écrit

L’écriture déployée

Comme la feuille sur la tige,

Les ailes du passereau

Il y a quelque chose du passage du vent

Dans l’écrit

Quelque chose de l’eau

Qui s’écoule

Dans l’encre de seiche

Mais une fois que le poème est écrit

Replions la feuille

Pour en faire un lotus de papier

Posons-la sur l’eau

De l’étang,

Entraînée par le vent

Elle s’égare vers d’autres cieux

Que nous ne voyons pas

Regardez-la comme l’encre se dissolve

Dans l’eau claire

Dans l’au-revoir des mondes

Qui n’ont pu exister

Le papier se gonfle comme une voile

Prise dans le vent et l’eau

Mais la fleur s’engloutit

Elle s’enfonce dans la profondeur.

La page accueille les marées

Le ressac les fait fuir.

Le pliage, c’est un peu de silence retrouvé dans la cacophonie d’un monde qui a peur.

Acceptons de nous plier

Dans notre papier

D’être dans les rouages d’une montre compliquée

Le temps s’engouffre, tortillonne, s’enroule sur lui-même.

« Maître Kurogiku a renoncé à vivre. Il y a une raison à cela » a dit la domestique.

Il lui fallait exorciser la beauté.

« Les Écritures sont moins utiles que le crottin de cheval »

A dit Ichien Mujû.

Restons sur le spectacle du crépuscule qui s’efface

Nous nous effacerons aussi.

Jean-Baptiste Kiya