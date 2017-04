A nos amis de Mayotte

Madame Le Pen est passée dans votre Ile, en vous promettant une vie meilleure. Si le Front National est appellé : ’ FN, la haine,’ c’est que ce parti attise la rancœur des gens, les uns contre les autres ; comme TRUMP, en Amérique ! Certains disent qu’il faut « essayer les Le Pen », mais on a vu en Métropole, les résultats au niveau des différentes villes. L’un a délogé une association qui donnait des aides alimentaires, pour mettre un club de foot à la place, un autre à supprimer une médiathèque, un maire FN a mis le feu à des voitures pour dire que les jeunes sont tous des voyous ; sans compter les villes qui refusent les mosquées et les Roms.

Ces maires refusent de donner un autre repas pour les enfants musulmans quand il y a du porc au menu ! Saviez vous que Monsieur Le Pen est appelé « le boucher » en Algérie ? A la guerre, il y a des atrocités des deux cotés, mais, lui, il n’était pas un simple soldat appelé, il était aux renseignements ! D’ailleurs, un jour ou je parlais à un ancien combattant, je lui ai demandé s’il connaissait M. Le Pen, il m’a aussitôt répondu : Ah oui, les camps de concentration ! Imaginez, dans ces périodes troubles, que Mme Le Pen, soit élue ! Partout, dans les pays musulmans, on s’écrira ’ La France a voté pour la fille du boucher d’Algérie ! » Et en France, tout comme en Amérique, des milliers de personnes descendront dans la rue, et les Le Pen interdiront les manifestations, la Police devra faire de la répression et cela finira mal, vu l’ambiance électrique qu’il y a en ce moment. Alors, mes amis, votez en masse, pour l’avenir de vos enfants, car si Mme Le Pen voulait se débarrasser de l’outre mer trop coûteux, vous seriez les premiers abandonnés, parce que vous êtes musulmans ! Bon courage pour l’eau !

Une Réunionnaise qui regarde vos infos à la télé