D’ici… de Québec où je me trouve

Ici où je suis actuellement, ici à l’autre bout du monde, à Québec, c’est l’été. C’est vrai, il fait parfois chaud, très chaud même. Comme chez nous, à La Réunion. Sauf que le ciel sait se couvrir rapidement et la pluie arriver sans prévenir. Mais, la région du Québec tout entier reste une destination des plus agréables. Ce ne sont pas les quelques milliers de Réunionnais qui ont choisi de s’y installer depuis que notre Conseil Régional, hier avec Paul Vergès et aujourd’hui avec Didier Robert et, pour la mise en mouvement, Yolaine Costes, a ouvert la voie et continue à prôner une belle coopération entre nos deux coins de ce grand village qu’est aujourd’hui la planète Terre…oui, ce ne sont pas les Réunionnais qui s’y trouvent qui diront le contraire. C’est que e Québec a des emplois à offrir et notre île à des jeunes en recherche de travail. Cela se complète parfaitement.

C’est bien pour porter ce message que Gilbert Pounia et son groupe de cinq musiciens ont donné, dans le cadre du Festival d’Été de Québec (FEQ), un superbe aperçu de notre culture. C’était ce mardi 11 juillet, de 18 à 19 heures, sous un soleil de plomb, place d’Youville, en plein centre de la Cité aux 800.000 habitants. Public pour une part non négligeable composé de Réunionnais et bien entendu de nombreux amis québécois de nos compatriotes qui y habitent. Et puis de plusieurs centaines de citoyens de là-bas, sans doute curieux de voir et de savoir « koça y l’est maloya la Rénion » !

Croyez-moi, Gilbert a su mettre l’ambiance qu’il convenait et dont il maîtrise parfaitement le savoir faire et entraîner tout un peuple venu de bien des coins de notre monde dans la danse telle qu’elle se vit dans nos cours et dans nos cœurs de Réunionnais. Je n’en dirais pas plus, sinon pour dire que notre compatriote et ses quatre autres musiciens ont eu droit à un tonnerre d’applaudissements. Et qu’ils ont dû repousser quelque peu la fin de leur prestation.

Et puis, comment ne pas vous rapporter ce moment émouvant que j’ai vécu devant la Mosquée de Sainte Foy, en proche banlieue de Québec. Je m’y étais rendu lundi 10 pour saluer le Président de cette Mosquée, là où il y a quelques mois de cela avait eu lieu un attentat. Houssen Amode, le Président de l’Association Musulmane de La Réunion, avait envoyé alors un message de sympathie et de solidarité à son homologue d’ici. Sur les précieux renseignements du Père Gingras, le curé d’une paroisse de Québec, j’avais le nom et l’adresse précise du Président Mohamed Labidi. Une fois devant la Mosquée de Sainte Foy, je constatais que les portes étaient fermées à clé. Une jeune dame musulmane, remontant une rue au volant de sa voiture et me voyant quelque peu perdu, s’arrêta et vint vers moi. Je pus lui expliquer que j’avais un message d’amitié de la part de mes compatriotes musulmans réunionnais à transmettre au Président Labidi. Je lui disais aussi combien était vivant dans mon île le dialogue inter religieux. Je lui racontais tout ce que vivent ensemble dans notre île les membres de l’ensemble des communautés religieuses. Se sentant alors concernée par mon souhait, elle prit son téléphone et appela. Puis elle me dit que quelqu’un allait venir. Elle baissa la tête et enleva ses lunettes. Elle avait le visage en larmes. « Excusez moi, me dit elle. C’est un grand moment pour moi. Ce n’est pas tous les jours que j’entends de telles paroles ».

Je compris alors mieux que jamais que j’ai la chance de vivre dans un coin de la Terre où les hommes ont su un jour prendre leurs responsabilités pour les assumer pleinement. Je pensais alors fortement à tous ceux qui font du dialogue inter religieux une morale de vie.

Raymond Lauret