Selon François Maugis certains adultes pourraient être « jaloux de l’intelligence des enfants »... « Consciemment ou pas et sous prétexte de les recadrer », ils seraient étouffés. Et encore : « La société passe à côté du renouveau dont pourtant elle aurait tant besoin. Chez tous les mammifères, la curiosité des petits est la qualité indispensable qui leur permet de découvrir le Monde, de le comprendre et de s’y adapter. Arrivé à l’école, et quelquefois bien avant, on dit au petit d’homme : « Tais-toi et écoute ». « Sans parler de l’abus de pouvoir si facile et si fréquent des adultes, cette propension à considérer l’enfant comme un simple réceptacle, en fait un être inadapté et passif. Dans ces conditions, comment voulez-vous que notre société soit réactive, saine et vivante ? »

Je ne peux que souscrire à cette vision. Je devrais également faire part de mon échec en la matière car depuis plusieurs décennies je m’évertue à avancer ces analyses. Il nous faudrait, cher Monsieur François Maugis, constituer un front (mais pas national) pour organiser une résistance à cette pensée postcartésienne qui a relégué la sensation et la perception dans le registre de la subjectivité. Or, de nos jours, avec les progrès de l’exploration fonctionnelle non évasive du cerveau des animaux et des humains, nous pouvons objectiver la subjectivité. Il nous restera à faire céder les digues protectrices de l’idéologie scientiste qui a institué d’étudier l’homme à la troisième personne.

Frédéric Paulus

CEVOI – Saint-Denis - la Bretagne