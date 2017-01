Des experts de Miami au Port ?

La Halle des manifestations vient de subir de graves dégâts suite à des actes de vandalisme que nous condamnons fermement, mon groupe de conseillers municipaux de l’opposition et moi-même.

L’incompréhension, le désarroi et la colère qui prévalent depuis ces actes de malveillance, sont légitimes. Je pense là surtout au personnel qui retrouve son outil de travail dégradé.

Néanmoins, je condamne fermement les propos nauséabonds du maire adjoint Fayzal Ahmed-Vali. En effet, ce dernier déclare, dans un excès d’agacements sans doute et à la manière des « Experts à Miami », que « ces dégradations ne visent qu’à nuire la commune » et « la motivation est politique » (Quotidien du 12/01/2016).

De telles affirmations gratuites, aux allures d’accusations, ne sont pas de nature à apporter un tant soit peu de sérénité dont notre ville a bien besoin, ces derniers temps. Bien au contraire, elles nourrissent une division malsaine et font montre d’un mépris évident à la contradiction politique au Port.

La Halle des manifestations n’a certainement pas besoin de pseudos enquêteurs, pour retrouver toutes ses capacités d’exploitation. De même que la municipalité du Port n’a pas intérêt non plus à s’ancrer dans de telles dérives verbales, qui n’aident aucunement à l’avenir des Portoises et des Portois.

Pour faire face à cette situation douloureuse que vit la Halle, je pense qu’il faut pour les élus, savoir raison garder et éviter de faire des conclusions infondées, grossières et malhonnêtes. En même temps, il faudrait laisser aux vrais spécialistes le soin de l’investigation et de la recherche de la vérité sur les dégradations commises à la Halle.

La ville du Port a besoin d’élus qui travaillent pour le bien être des Portoises et des Portois, dans le calme, la sérénité et le respect dû à tout un chacun.

Henry Hippolyte

Conseiller municipal de l’opposition