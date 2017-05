Les scandales réunionnais… et les autres

Comme notre malheureuse humanité, notre ile est bien malade. Prions le ciel pour qu’elle ne meure pas comme l’ile de Pâques. Ce n’est sans doute pas pour demain mai le pronostic vital est des plus incertain. Les erreurs et les scandales économiques, politiques, sociaux, se sont accumulés et succédé à une telle cadence que, redresser la barre devient quasiment « mission impossible ».

Le dialogue Homme/Nature est interrompu depuis trop longtemps. Ou, si vous préférez, la barque est surchargée. Cerise sur le gâteau, elle n’est même pas dirigée. Elle ne peut donc que couler ou s’échouer lamentablement contre un iceberg ou un récif. Les solutions sont pourtant simples : Arrêter la démagogie, le mercantilisme, le toujours plus, la fuite en avant. Il faut regarder les choses en face. Mais on ne regarde plus le voisin, le compagnon de route ou même l’enfant innocent. On regarde son portefeuille, on perd l’essentiel, la base, tout ce qui nous construit vraiment et nous permet de vivre. On ne vit plus, on survit.

Égarés par la folie ambiante et l’inconséquence des foules aveugles, nous courrons tous à notre perte avec les meilleures intentions du monde : « SURVIVRE ». Il suffirait pourtant de prendre un peu de hauteur pour apercevoir le précipice. Mais avons-nous encore la force de grimper ?

Pour illustrer mon propos, je ne citerais que l’exemple récent du dernier scandale de la République. Celle qui vient d’être nommée ministre de la santé, déclarait il n’y a pas longtemps : « Les liens d’intérêt entre experts et industrie pharmaceutique sont un gage de compétence ». OK, mais pas un mot sur les récents scandales concernant les centaines de médicaments inutiles dont certains sont mortels. N’aurait-il pas fallu au moins rassurer les citoyens en promettant plus de rigueur et de contrôle de la production mercantile de médicaments ? Plus grave encore : Il se trouve que l’époux de ce ministre de la santé est directeur de l’INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale). On voudrait verrouiller tous ces scandales sanitaires que l’on ne s’y prendrait pas autrement.

Robin D’Aiforais - La Réunion