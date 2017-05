Lettre d’un écologiste à Emmanuel Macron

Monsieur Macron, vos derniers discours accusent les abstentionnistes d’être responsables de votre défaite au second tour. Ces accusations, en plus, vous les aboyez sur un ton franchement agressif. Croyez-vous que cela va me donner envie de voter pour vous ? Si vous tenez à mon bulletin de vote, je propose qu’au contraire, et dans un esprit positif, vous me donniez envie de voter pour vous, c’est en effet pour ça qu’a été inventé le suffrage uninominal, censé être garant de la démocratie. Pour cela, voici mes suggestions :

* Vous signez la charte Anticor pour garantir la sincérité de vos engagements sur la moralisation de la vie politique ;

* vous signez le pacte de l’April sur les logiciels libres, afin de me convaincre que vous avez réellement saisi les enjeux du numérique ;

* vous cessez (au moins dans vos discours) de promouvoir des énergies sales comme le gaz de schiste et le nucléaire ;

* au contraire vous militez contre les perturbateurs endocriniens et vous vous inscrivez dans la continuité de la COP21, organisée par votre ami François Hollande.

Vous voyez, je ne vous demande pas grand-chose. En échange, non seulement je voterai pour vous, mais j’appellerai de toutes mes forces à le faire massivement.

Salutations écologiques

Alain Busser

Le Tampon