Recrutement au CREPS : que font Ericka Bareigts et Didier Robert ?

L’APLL (Lantant Pou Lanplwa lokal) tient à exprimer son indignation concernant une pratique économique à La Réunion, qui est préjudiciable à la visibilité et à l’excellence de la compétence réunionnaise, se présentant ainsi également comme un lanceur d’alerte pour le rétablissement d’une justice économique au pays du Réunionnais.

D’ailleurs, Nicolas Sarkozy, ex président de la République française et François Hollande président en exercice, s’étaient publiquement prononcés pour un développement économique endogène pour l’un, et à compétence égale, priorité à un Réunionnais pour l’autre, surtout aux postes à responsabilités. Le rapport relatif à la « préférence régionale » élaboré par le Député Maire Patrick Lebreton corrobore à cette exigence.

L’APLL constate, qu’à La Réunion, la politique de la « préférence métropolitaine » devient un racisme économique qui entrave la question de l’intérêt général de la société réunionnaise. A cet effet, le choix du nouveau Directeur du CREPS de La Réunion (centre de ressources, d’expertises et de performances sportives) ne doit laisser apparaitre aucune « zone d’ombre ». L’APLL demande à Monsieur Didier Robert, le Sénateur Président du Conseil Régional, et Madame Ericka Bareigts, la Ministre de l’Outre-mer, de faire valoir leurs responsabilités politiques respectives dans ce dossier concernant le CREPS.

En effet, L’APLL se questionne concernant ce processus de recrutement : est-ce que l’ensemble des candidats, notamment les Réunionnais ont fait l’objet d’une même équité ? Pour rappel, la circulaire d’avril 1994 (sauf abrogation) « relative à la coordination de l’action du gouvernement dans les outre-mer », précise que : « les nominations outre-mer de fonctionnaire ou agent de l’état doivent être étudiées avec le ministre des départements et territoires d’outre-mer ».

Le décret n° 2016-1055 du 1er août 2016 fixe les modalités de transferts d’une partie des compétences du CREPS au conseil régional. Le CREPS a été transféré par l’État, en tant que patrimoine de la Région. Il va falloir que Monsieur Didier Robert, président de la région Réunion, et Madame Ericka Bareigts ministre des outre-mer, future candidate aux prochaines législatives 2017, expliquent aux Réunionnais l’utilité réelle de leurs fonctions politiques, et en quoi permettent-elles le maintien de la cohésion sociale à La Réunion.

Le bureau de l’APLL