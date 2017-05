Un billet de 5 euros un jour d’élection

Ecole X, X, 9 heures 25, je vais voter.

Comme j’ai garé ma voiture à l’arrière de l’établissement, je pénètre dans l’enceinte de l’école par le portail du fond. Une fois déposé le bulletin dans l’urne, je regagne la direction de l’administration et du réfectoire.

En haut des marches qui mènent à la cantine, un billet plié, je le remarque car j’ai failli mettre le pied dessus. Je retourne à mon véhicule stationné sur le parking de la mairie annexe. Dans mon champ de vision, en haut des marches, j’ai bien remarqué un homme qui attendait. Je me dis : « Ce n’est pas possible ».

Je sors de ma voiture, reviens sur mes pas. Le billet de 5 euros a changé de place, il se trouve sur la dernière marche, il est là, soigneusement plié. L’homme attend toujours adossé contre le mur de la salle de classe sur ma gauche.

Je me baisse et ramasse le billet, l’homme alors que je monte les marches, dans mon champ de vision, change de place, il est possible qu’il veuille me demander le billet, j’entre dans le premier bureau de vote à gauche, je tends le billet à l’assesseur, une dame, en lui disant : « J’ai trouvé ça par terre ». Réponse surprise : « Ah bon ? » Je fais demi-tour et je pars.

Je ne suis pas Zorro, je ne tiens pas particulièrement à me faire remarquer, je n’ai pas fait de commentaire, mais je trouve scandaleux qu’on ait recours à ce genre d’appât en direction de ceux qui n’ont pas de moyens. Ce n’est pas cela la direction de la Cité, la politique.

Electeur scandalisé