Un livre écrit par quarante et une personnes, par amitié pour Monseigneur Aubry…

Si chaque ouvrage qui paraît à destination du grand public a son histoire propre, il en est un tout récent qui sort de l’ordinaire…

Tout commence le 10 mai dernier. Ce jour-là, une quarantaine de ses amis avaient convié Monseigneur Gilbert Aubry à une rencontre dans les locaux de l’Université Catholique à Saint-Denis. Objet : fêter les 75 ans de notre évêque avec, comme cadeau, un gros classeur contenant les lettres et autres messages que chacun et chacune lui adressaient pour cette occasion.

Au moment des discours, la suggestion fut lancée par l’un d’eux : ‘’Et si on confiait l’ensemble des pages à un éditeur pour qu’il en sorte un livre qui sera proposé à la population ? ‘’…

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un ouvrage qui est sorti depuis quelques semaines déjà des presses de Graphica, sous la responsabilité de l’AROD (Association Réunionnaise des Œuvres Diocésaines). Son titre : « TRAJECTOIRE… ».

La trajectoire de vie de Gilbert Aubry apparaît sous des plumes aussi différentes quant à l’expression du ressenti de personnes comme Joseph Aubry, l’un de ses petits frères qui, on s’en doute, nous parle du jeune Gilbert, tout juste âgé de 13 ans, qui aura à expliquer à ses cadets les toutes premières choses de la vie ou de Amode Houssen qui vécut, comme DGS de la Ville du Port, la magnifique aventure du Parc Cultuel construit dans la cité portuaire pour fixer dans notre quotidien le vivre ensemble réunionnais. C’est le Swami Advayananda, qui n’a pas oublié la phrase de Gilbert Aubry à un jeune d’origine tamoule lors d’un colloque à l’Hôtel de ville de St-Denis : « Je suis prêt à me battre pour que vous puissiez pratiquer votre religion en toute liberté ». C’est encore Shénaz Bagot (« Ecrire n’est pas mon fort. Mais pour vous, il m’a suffi de me rappeler… ») et André Blay (qui cite Victor Hugo : « Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc ») ou encore Ida Camalon (« Il est un homme qu’on choisit comme ami et qui ne vous oublie pas… »).

C’est Maurice Cérisola (« Est-il heureux ?… Est-il timide ?.. ») et Jean Marc Collienne (« Cette force, cette détermination qui peuvent le faire paraître dur et froid, il les avait déjà à trente-trois ans quand il a accepté d’être évêque »), c’est le Père Antoine Dennemont (« On aurait difficilement imaginé Gilbert téléphonant à un confrère pour lui dire : ‘’ je viens casser la croûte avec toi’’ ou arrivant chez lui à l’improviste »), c’est Nassimah Dindar (« De tous les élus, c’est celui que je préfère… ») et Guy Dupont (« Ah, mais au fait, il fut, avec Jean Albany, le promoteur de la Créolie. Sa place ici n’est pas usurpée… ») ou Benjamine Fillot (« Je me dis que, pendant toutes ces années, j’ai été une imbécile heureuse… »), oui, ce sont tous ceux-là qui disent toute leur gratitude à celui qui aura été le plus jeune évêque de France. Se joint à eux Elie Cadet qui, autre originalité de l’ouvrage, nous propose une grille et « quelques mots - à croiser - sur la route de Gilbert Aubry ».

Ce livre, c’est encore l’occasion pour Gabrielle Fontaine de sortir de son album « sa photo du siècle » prise le 3 Mai 1989 avec le Pape Jean Paul II saluant des Réunionnais – dont André Thien Ah Koon - au pied de l’avion qui le ramène à Rome. C’est le moment pour Goulam Gangate de dire à notre évêque qu’il a « la tête au ciel, les pieds sur terre, les bras ouverts et le cœur aimant » et de nous apprendre, photo à l’appui, qu’un autre Gilbert Aubry réside à Saint-Joseph. C’est encore le Procureur Honoraire Jack Gauthier (« Difficile fut ton chemin. T’y engager t’a demandé du courage… »), le Père Daniel Gavard (« Il faudrait des livres entiers pour dire ce que nous avons reçu de vous, si on voulait tout relater … »), Ho Haï Quang (« Le jour du rendez-vous, j’arrive à l’heure et je n’ai pas dû attendre pour être reçu... »), Idriss Issop Banian (« Au-delà du dialogue, une fraternelle amitié vécue comme un don du Seigneur… ») ou Alain Junot (« En réalité, ce grand taciturne est fort chaleureux. Il n’a pas souvent le sourire aux lèvres, mais plutôt au cœur et c’est pourquoi on aime le rencontrer aux jours de grandes joies comme aux heures de doute profond ») pour partager avec nous des moments personnels et donc très particuliers vécus avec notre évêque.

Le syndicaliste Paul Junot a appris avec Gilbert Aubry « que là où est la source du problème se trouve la source de la solution » tandis que le Père Labonté, aujourd’hui curé de la Paroisse du Tampon, revit l’instant où, alors âgé de 19 ans, sa mère l’appelait : « Sylvain, il y a l’évêque au téléphone pour toi… ».

Et puis, comment ne pas être sensible à la plume débordant de poésie de Rose-Andrée De Laburthe ou aux souvenirs de Jean-Claude Lacouture qui eut Gilbert Aubry comme prof de Musique et de Sport au Séminaire de Cilaos ? De même que, sous la plume de Raymond Lauret, le Président du Syndicat des Boulangers Pâtissiers de La Réunion, Norbert Tacoun, nous raconte comment, en mai 2012, l’évêque de La Réunion était dans son cœur lors d’une bénédiction des pains en la Cathédrale de Notre Dame de Paris.

Et puis, nous avons le récit de Georges-Marie Lépinay, ami de toujours de Gilbert Aubry, qu’il vous faut lire. Vous ne serez pas déçu, avant de découvrir la table d’Ismaël et Syhem Locate où notre évêque dina un soir en compagnie du neveu de Léopold Sédar Senghor. Raoul Lucas et Jean Raymond Mondon ont su dire tout le respect et l’estime qu’ils portent à celui qui fut leur confident de même que Bernard N… et Corinne Perrier-Lefèvre useront de vers et de slam pour lui souhaiter un bel anniversaire. André Rojat n’a pas oublié ce qu’il doit à l’évêque de La Réunion dans sa mission de Directeur de l’Enseignement catholique de même que Mario Serviable choisit de nous rappeler, citant Régis Debray, « qu’il n’est pas d’avenir plausible sans une poétique du passé ».

Elles sont trois religieuses, Sœur Gilette Bénard, Sœur Marie-Françoise Koenig et Sœur Marie-Claire Rivière, à souligner dans leur style le « vrai Pasteur d’un Peuple diversifié » qu’a choisi d’être leur évêque.

Et puis, Russel Torpos, curé de Saint-Gilles-les-Bains, à côté de bien jolies anecdotes, nous apprend que, « Monseigneur : c’est comme cela que j’ai choisi de l’appeler, en toutes circonstances ». Juste après, Pierre-Yves Versini rappelle, entre autres souvenirs, qu’il fut privé d’entraînement à La Redoute pour cause d’indisponibilité du stade en raison de la cérémonie d’ordination sacerdotale d’un certain Gilbert Aubry !… Vient ensuite l’animateur de radio Bernard Vitry qui profite de l’occasion pour apprendre à notre évêque que son père, Max Vitry, fut responsable de l’église adventiste du Port au moment de la création du Parc cultuel… Christian Vittori n’a pas manqué de rappeler qu’un jour, lors d’une procession… « le voilà qui marche. Il avance, entouré de ses fidèles. Et soudain… hop… le petit miracle réapparait… Il s’agit d’un pigeon… nous dirons une colombe… qui vient se poser sur lui… ».

Et puis, avant les remerciements écrits de sa main par Gilbert Aubry, un mot de Dominique Clain, l’infographiste qui a mis tous les textes dans la forme requise pour que le livre soit une œuvre que l’on a du plaisir à lire, un mot sorti de son cœur…

« TRAJECTOIRE », un livre joliment illustré d’un superbe dessin de Christophe Leroy (du JIR) et de photos de Bruno Bamba, Richard Bouhet, Dominique Clain, Sophie Lefèvre, Anthony Sorret et de la Paroisse de Trois-Mares…

« TRAJECTOIRE » : un livre original, écrit par quarante et une personnes, un livre que vous trouverez dans les trois librairies de l’AROD, à Saint-Denis (Angles des rue St-Jacques et Ste-Marie), à Saint-Pierre (près de la Mairie, au 15, Rue Pierre Raymond Hoareau) et à Saint André (20, Rue de l’Eglise)…

Un des auteurs