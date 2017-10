A koz in kriz l’irtikèr pou in sinp l’éspozisyon ?

La vil Lo Port nana bonpé la shans an vérité. Pou kosa mi di sa ? Pars dopi in santène d’ané, dann vil – la la spass in bonpé z’épizode listoir La Rényon : lo vré l’istoir La Rényon. Sète in pèp apré vanjé pou fé valoir son dignité, son l’éspri robèl, épi la ène li nana pou l’ésploitasyon épi la dominasyon. An pliské sa, i fo ni obliy pa la par bann fam la pran dann bann lite.

La vil lo por, konm mi sort di, nana in bonpé la shans an vérité. Par raport lo bann lite lo pèp la améné, é pars bann lite-la nana ankor zordi bonpé témoin é anparmi lo bann témoin nana Alain Dreneau, l’om la akonpagn listoir lo pèp épi listoir la vil, avèk son l’aparèye foto. An militan, an sinp militan ! An sinp militan bénévol.

Biensir li noré pi si li l’avé vouli gingn l’arzan dann son travaye, mé li la zamé pans otroman k’an militan. Si tèlman k’in zour, nana kékz’ané déza, li la déside kado plizyèr milyé foto li l’avé fé dopi in kantité d’zané-sa i apèl in lèg ! Kék shoz doné, pa vandi, pou sèrv listoir. Konm moin la di azot, l’idé fé pèye ali son travaye la mèm zamé frol avèk li.

Moin la vi, na in pé d’tan, in l’éspozisyon la médyatèk lo Port. Té i konsèrn Kèr Ségnan, dann tan-la lo pli gran bidonvil l’avé dann la vil mèm é moin la gingn kaptir in pé l’émosyonn bann moun - la kan zot la vi lo foto z‘ot bann vyé famiy. I paré té i doi an avoir in nouvo l’éspozisyon dsi la lite bann fam, sé zour isi, mé d’apré sak i di l’éspozisyon-la la avorté. La pa pars téi mank foto ! La pa pars l’avé poin asé la lite bann fam la améné ! La pa pars bann foto té pa paré !

Pou kèl rézon alor ? Pars lo fotograf sé in militan kominis ? I paré ke non. Pétète pars an parmi bann manifestan l’avé de moun i yèm pa an avoir été kontaminé par bann z’idé rouj fitintan ? Pétète oui, pétète non. Alor lé posib ké sé lo pèp zot té i défil ansanm, dann tan, k’i ral pi azot zordi ? Mi koné pa ozis. Sansa zot i rèv ankor pou rash bann rasine lo PCR ? Lo dèrnyé rasine, zot i éstime par érèr.

Koman-koman, tanpir pou lo vré rézon, an touléka, zot i vé konm zot i vé pa, sa sé la sansir k’i done azot in kriz l’irtikèr konmsa. In kriz l’irtikèr pou in sinp l’éspozisyon popilèr.