« Adroi konm Zozèf a gosh »

Mon bann dalon, zot i koné bien, dann la vi na d’moun lé plizoumoin adroi, konm na d’moun lé plizoumoin maladroi. Sé la vi k’i vé sa ! Moin pèrsonèl mi koné si in moun i di amoin fé son vésèl, mi pans moun la i yèm pa son vésèl. Pars kansréti in z’asyète, kansréti in vèr, kansréti in pla i fo mi kass in n’afèr… Pa par éspré ! Mé par maladroitès. Moin lé konmsa é moin lé kant mèm kontan moin la pa tousèl. Moin la fine anparl azot Zabèl ? In moun té i travaye la kaz é l’apré ramas lo bann z’asyète é la radyo i anvoye kalité romans out kor i vien dou kan ou i ékout. Toudinkou lo pil z’asyète la tonm atèr é Zabèl l’adrèss mon momon in kozman zamé moin la pa pou bliyé. El la di : « madam inn shansonn Tino ! » Mi éstop tèrla é ni artrouv pli d’van sipétadyé.