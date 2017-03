Afors fé lo tour l’ékiri, ou lé riskab marsh dann la taye shoval

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouz de fon dovan l’étèrnité, m’a dir aou kékshoz ? Moin pèrsonèl, mi rogrète bonpé l’opinyon piblik i pran pou tèt dé tirk demoun onète, demoun k’i défann la moral konm in valèr sipèryèr. Pou kosa zot i fé sa ? Mi pans sé pars zot nan la zamouzi par rapor emoun la bien réisi dan la vi é an plis ké sa zot la gard in bon moralité. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou romark :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr m’a dir aou franshman, kan in moun i tourn son rin dann dra la pirté, l’onèkté, lo bon santiman, mi komans par kriy : antansion ! Nana kékshoz i klosh pa la-dan.

Mi profèr do loin in moun i di, tout demoun na péshé é moin osi, konm lé z’ot ; moin lé péshèr. Mi profèr ankor sak i di zot osi zot i pé sikonm la tantasyon, é konm zot i pé ète tanté i fo zot i port antansyon pa sikonb dann la tantasyon.

Mon vyé matant, figir aou, moin la pa apré parl la rolizyon moin-la. Moin l’apré parl la vi piblik é kosa mi pans dsi la vi piblik ? Mi pans, la vi piblik nana osi son tantasyon : tantasyon sèrv lo z’intéré out prop famiy, sansa out prop z’intéré, sansa kourb dsou la présyon familyal, sansa amikal. Bann z’om de pouvoir i tonm zordi dann la koripsyon é mi pans sa la pa fini ;

Konm di lo kont nana ankor in bonpé d’lo pou koul dsou lo pon avan la sosyété i lav pli blan. Sansa ankor, si ou i pass out tan fé lo tour l’ékiri, ou i vé, ou i vé pa, ou lé riskab marsh dann la taye shoval.