« Afors rode lo bout, ou fini par trouv la fin »

Konm moin, zot la fine antann de moun dir : la i rode lo bout la ! Sansa, i rode tro lo bout la ! Sa i vé dir i rode toultan z’ésplikasyon. Akoz, pou koué, koman, ousa, kansa, kisa la fé sa ? Dizon tout la varyété késtyon demoun i pé pozé pou konète sak la spasé, sak i spass épi sak va spasé. Mi vé pa dir sa lé initil, i pé mèm ète itil dann sèrtin ka, mé i pé gonf aou kan sé in n’afèr k’i vien é k’i rovien san finisyon… Sirtou kan sé in n’afèr sinp é konm mon gran-mèr téi di, sa i kass pa lo kat pate in kanar. Ziz pi kan i tourn aou, an ron, mil fason, pou shèrch kékshoz i égzis pa. Rode lo bout ? Sa sé in n’afèr lé fatigan pou la tète épi si fatigan ké momandoné demoun i pé anvoye aou baladé. L’èr-la, konm i di, sé lo komansmann la fin é i pé ranvoye aou dsi lo kozman lé marké an-o la. Alé ! Mi pans sa va fé réfléshi azot in pé é ni artrouv pli d’van sipétadyé.