« Aforstan koupé, lo dan la si i ariv a kasé ! »

La pa bézoin sort l’akadémi pou konprann kosa proverb-la i vé dir. Sans prop la pa konpliké ditou. I diré mèm i tonm sou lo sans. Poitan, dann tan lontan, bann z’outiy té sinp mé té i dir, zénérasyon an zénérasyon. La déza ariv amoin alé la kaz demoun é oir in pilon la guèl bien izé é kan moin la domann ousa la gingn sa demoun i di sa i vien z’ot aryèr-aryèr-aryèr gran papa. Sé dir si i date ! Sé dir si sa i romont dann lo tan ! Moin la fine oir in piosh la lam la fine ariv mizïng-mizïng afors li la travaye… Dé foi téi kass par boute galman kan lo l’asyé té mal tranpé. Mé sa i pé ariv demoun galman késtyonn dan, é késtyonn l’organe fatigé. I di pa in fraktir d’fatig kan san rézon la shoviy i kass ? Dé foi osi sé la mémoir toudinkou lé fatigé… Bon ! mi éstop tèr-la é ni artrouv pli d’van sipétadyé !

nb. in kozman moin la tir dann somin-lomo, in liv Daniel Honoré.