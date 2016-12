« Akoz margoz lé amèr, lo grin lé dou, la rasine lé plate »

Kan marmaye lé pti toultan li domann « pou koi », « pou koi ». I prétan sa sé in n’afèr zénéral pars li la bézoin i ésplik ali lo mèm z’afèr plizyèr foi avan ké li konpran bien é ké li mète sa dann son mémoir. Tout fason, lo tik-tak la pédagozi, lé dann la répétsyon. Alor, si étan pti, ou i trouv pa in moun pou répète aou lo mèm z’afèr in gran kantité foi ébin lé dir pou mète la konésans dann magazin… kosa k’i éspas si, kan ou la fine grandi, ou i kontinyé lo manèz ? Momandoné, afors domandé, ou i ariv a fatig demoune é demoun lé agasé. L’èrla li réponn an foutan konm moin la marké an-o la sak i vé dir lé konmsa é pa otroman. Alé ! Mi arète la mèm é ni artrouv pli d’van sipétadyé.