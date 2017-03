Akoz pa, La Rényon konm shans pou La Rényon ? In bon sant gravité pou la politik nout parti

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité, éskiz mon pardon si zordi ankor mi takine aou épi out parti rouj de fon pars lé kant mèm zis, épi itil, fé romark désèrtin kan zot i fé in l’érèr. Arzout èk sa nou lé famiy kant mèm é rant famiy i fo ède inn a l’ot. Konm i di : in min i lav l’ot ! Donk ala sak moin nana pou dir a ou pou ou di partou. Sé tan isi la kanpagn pou zéléksyon prézidan la répiblik La Frans i bate son plin é toulmoun, d’apré sak mi oi, épi mi antan, l’apré shoizi in kandida. Lé bien vré sa ? Mé akoz bann rouj i shoizi pa z’ot kandida zot ? Akoz zot i fé konm de koi na poin zéléksyon prézidansyèl ? Soi lo sor La Frans i intérès pa zot ! Soi zot i vèy la kok pou z’ète dann lo kan lo vinkèr ! Soi zot lé si tèlman an kriz ké zot i oz mèm pi bouz lo pti doi . Akoz pa shoizi inn an pami é pèrd sak na pou pèrd, ginyé sak nana pou ginyé. Tok ! Pran sa pou toi.

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, moin té sir out manyèr avans la boush an vélour té pou dégiz in n’afèr. Pou kosa mi di sa ? Pars mi konpran bien out manyèr fèr sé pou ral anou dann trin l’asimilasyon. An dé mo ou i di anou : fé konm tout lé z’ot épi nou sar an parmi bann fransé san pour san pir ji. Poitan ou i koné bien ni manz pa makatia rasi konmsa.

Pétète va étone aou, mé dann tout z’éléksyon, é an tou tan, émèm kan napoin zéléksyon, ni pans an promyé La Rényon pars si ni rogard bien lé shoz : ni pé pa fé granshoz pou fé gingn bann fransé d’Frans in méyèr sor, mé ni pé fé kékshoz pou nout shé nou. Matant, vi koné bien bann gouvèrnman La Frans, gosh konm droite, l’amène anou an sharète shaviré é konm k’i di, sha shodé i krin lo fré.

Mé la pa sa solman : vi koné nou la ékri désèrtènn règ. An promyé ni vé konsèrv tout bann z’avantaz nou la fini par gingn avèk la lite é avèk lo tan. An dé : ni vé konpans nout poin fèb dsi l’ékonomi, l’édikasyon, l’anvironeman é pou sa ni domann in l’asanblé avèk lo pouvoir k’i fo pou fé sa é galman lo finans k’i fo. Donk nout poinn vizé lé klèr. Rézilta : ni kont bann kandida i anons si zot lé dakor avèk nou… M’a dir aou, ni pran pa tout pou l’arzan kontan mé ni vé in baz dsi z’ot konsantman pou kontinyé la lite pou lo bann poin moin la mark an o la épi d’ot ankor.I pé pa di tout dann modékri la !

Konm moin la lir dann nout zournal ni domann La Rényon i dovien in shans pou La Réyon épi bann rényoné é sa i pé z’ète lo sant gravité la politik nout parti. Tok ! Pran sa pou ou !