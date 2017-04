Yèr matin in moun la sone amoin pou dir amoin mon méyèr dalon la parti l’ot koté la vi. Sé in n’afèr moin té i atann dopi in bon koup de tan, mé kan sa i ariv pou vréman, mi pé asir azot sa sé in n’afèr i shok pou vréman. Lé vré toulmoun i doi pass par la épi dann son ka la pa vréman in sirpriz pou son famiy, pou son bann z’ami épi pou son kamarad.

Mon kamarad, mon dalon, sé Michel Morel, in kamarad Sin josèf. Mi koné pa kèl santiman li l‘avé anvèr moin, mé mi koné lo santiman moin l’avé anvèr li. in santiman l’admirasyon. Pou komansé pars sé in kamarad kouraj pars li la konbate la maladi ziska an dèrnyé. Mi pans, konm in bonpé, sé son moral la tienbo ali vivan dopi si lontan son maladi la déklaré.

Dézyèm z’afèr, pou moin, li sé in militan kouraj : kouraj pou sak li la fé kan li lété dan La Frans dann bimidom, kouraj pou sak li la fé randi La Rényon, kouraj pou sak li la fé étan malad. Mi oi ankor, dann Témoignaz, nana tou zis dé troi moi kan li té apré rann in vizit bann grévis l’opital Sin Josef… Mi souvien dopi inndé zané koman li la pran fé é koz pou bann shagosien, nout bann frèr dann l’égzil dopi dé z’ané é dé z’ané.

In n’ot zafèr ankor sé son l’amour pou La Rényon é l’intéré li té i port pou la vi piblik dann nout péi. Konbien foi, moin té i pans, dann mon kèr, kamarad konmsa i fodré anou dé mil é dé san é si l’avé konm li dé mil é dé san, é mi pans nou n’arté fine avans plis ké sa. Mé, sirtou sak moin téi aprésyé san pour sans é son l’amour pou la vi é sa sé in kapital in portan.

Alé, Michel, l’èr lo gran voiyaz la soné pou ou konm i doi sone pou toulmoun. Mi souète aou in bon voiyaz é nou nou va gard dann nout kèr tout bon souvnir d’ou ké nou la amasé. Alé ! Mon fra, bon voiyaz dann l’androi ou i sava. Mon kondoléans pou son dé z’anfan Isabelle épi Stéphane, pou nout kamarad MarieThérèse épi pou tout sa famiy.