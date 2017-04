Alon fé partaz bann bon z’idé nout parti !

Yèr l’avé zéléksyon prézidan la répiblik. Mi pans zot i koné lo rézilta pou lo promyé tour épi lo dé kandida i rès dobout pou lo dézyèm tour. An tou lé ka, dsi onz na nèf la fine tonm atèr ! Astèrla si konm moin zot i pans nout péi La Rényon, an promyé, zot i konpran bien zéléksyon, sirtou promyé tour, i rézoud pan nout problèm konm ki diré par in kou d’baguète mazik.

Sa i règ ar pa, tout suit pou tout suit lo bann problèm nou nana. Mi sava pa fé la lis pars, dalon léktèr, moin lé sir zot i koné konm moin la tablatir nou lé d’dan. Konm moin, mi majine zot osi zot i pans lé posib règ désèrtin problèm é lo kad, konm ni di, i pèrmète pa rézoud. Mi pans zot lé dakor avèk moin. In pé ? Bokou, Pa ditou ? Zot i konpran sak mi vé dir : mi vé dir la pa tout sak lé dann nout parti é sak lé dakor avèk li i pans vréman lo mèm z’afèr san pour san.

Dopi kansa moin la romark sa ? Dopi sink sizan kan dé sèrtin dirizan la mète a divors avèk nou. Toultan ké zot lété avèk nou, ni pansézot té dakor san pour san avèk nou. Poitan té pa vré, vi ké kan zot l’ariv an déor d’nou zot la komans par krétik anou, sansa zot la abandone nout z’idé inn apré l’ot san prézant zot mèm in program. Pli pir moin la romark z’ot tète la vidé : désèrtin la promète in program é zot la pa prézant sa zamé : l’été pa posib azot ! I diré z’ot nérone la tonm an pane.

Inn foi moin la di sa, dizon moin la pankor di gran shoz pars lo travaye i rès pou fèr. Alor, alon fé lo travaye pou ké la mazorité d’moun, a komansé la mazorité d’moun l dann nout parti i partaz vréman nout bann bon z’idé é i boir pa san soif dann lo rézèrvoir bann z’idé dominant i pass dann télé, dann zournal épi ankor bann moun a tou fèr lo l’aparèy d’éta néokolonyal.