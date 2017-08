Alon koz in pé dsi la kiltir zordi, si zot i vé bien !

Mi antan déza in pé apré di : la kiltir ! la kiltir ! Kosa moin nana pou fé avèk in n’afèr konmsa si mon soso kotidien la pa garanti. Mi souvien in vyé komèrsan dann kartyé Boi-Dnèf, in moun té né dann péi shinoi, kan téi parl ali Bondyé li té i di : « Bon Dyé, mon vant ! ». Pétète, mé pa solman pars, konm bann kroiyan i pans, li lé partou, li nana in don rar é sa i apèl lo l’ubikuité. La kiltir osi èl lé partou ! Èl osi nana lo don l’ubikuité. Na poin in sèl plas la kiltir lé bordé. Li lé la, li lé la-ba, li lé dovan, li lé dèèr, an l’èr, an ba, la kiltir lé la !

Mi antan déza in pé l’apré di : na poin arien lé bourjoi konm sak ou i apèl la kiltir. La kitir lé bourjoiz, oui, mé pa solman. La kiltir li lé prolétaryène osi.Li lé mèm loumpen prolétaryène. Ni pé dir osi li lé aristokratik. Dakor, mé li lé trène savat dé doi souvan dé foi. Li lé transvèrsal, vi ké moin l’apré kass mon klavyé pou dir azot li lé partou. Li lé intélèktyèl d’apré zot ? Intélèktyèl, sa i vé dir lo travay l’éspri-l’intélèk si zot i profèr ! Biensir li lé intélèktyèl pars kan l’éspri i rant dan la dans, shak èr, shak minite, shak sogonn la kiltir osi li rant dan la dans.

Na poin lontan moin la lir in kékshoz in ga mi koné la ékri dsi la fès kabri. Li té apré intéroz ali dsi la késtyonn savoir si Gilbert Aubry sé in l’intélèktyèl épi son konklizyon sé ké li dout. Lo dout ?Na poin arien lé pli intélèktyèl é pli kiltirèl ké sa. An touléka, li lé an plinn dan. Lo dout sa lé kolé avèk nou sa, sa i larg pa nou sa ! Sé sa k’i fé ké ni égzis. Mi pans, donk moin nana doutans ; mi pans donk mi égzis ; é mi dout donk mi égzis. Donk Gilbert Aubry sé in l’intélèktyèl ! Mi dout pa in minit. Li la pa mon voizinn palyé par son pansé, sa lé sir. Li la pa kominis rényoné, mi dout pa. Mi dout pa non pli li lé rényoné. In gran ? Sé l’istoir va démaye problèm la san moin.

L’èr-la moin l’apré koz dsi in moun anlèr ; mé moin nora pi domann amoin si in moun atèr lé intélèktyèl é si mi trouv li lé intélèktyèl pars li pass lo pli inportan dann son tan pou kalkilé ; pétète mi diré li lé intélèktyèl, mèm si li s’anfoutsa konm Gilbert Aubry mi pans. Konm Justin galman. Justin ou sé in l’intélèktyèl ou ? Oui, sansa non ? Justin i réponn mèm pa : zorèy koshon dann marmite poi.

Éstop in kou ! Mi sort dsi lo kiltirèl pou ariv dsi l’intélèktyèl é vèrsi-vèrsa. Akoz sa ? Lé dé i doi z’ète transvèrsal, vi ké lé dé i travèrs… Antansyon moin la pa di sé lo prop de l’om pars i fo pa z’ète tro prétansyé. La pa arienk l’om lé kiltirèl épi intélèktyèl. Z’animo osi nana zot droi é oplis i sava, oplis bann savan i romark sa. Alé ! Mi éstop in kou èk sa é mi lèss azot kass zot koko la dsi si zot i vé bien. Ni artrouv pli dvan. Akoz pli dvan ? Pars nou lé la é nou la fine avansé. Donk ni artrouv pli d’van sipétadyé. Lé pa défandi plézanté kant mèm !