Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi sava dir aou in n’afèr mé antansyon i fo ou lé bien asir pou pa tonbé. Sak moin va di aou, sé ké Fillon lé sové. Sa sé in n’afèr k’i koup aou sa ! Pars afors di li lé o pli ba, son bann z’ami la fine larg ali, i sava aksyone lo plan B é lo rès mi di pa, ébin ala la ké li lé la é pi bien la, é la poin pèrsone pou dépotol ali. A ! Moin té sir dsa ! Kan moin la vi mésyé Didier la pran pozisyon pou li, moin la di la parti lé gagné pars mésyé Didier-la, sa in boug nana la baraka sa ! Alé, trap z’ot moushoir si zot i vé ! Fé la novène dan l’égliz si zot i vé ! La gosh lé mor é antéré ! Alé di partou é pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr kroi amoin i fo ni aspèr ankor in pé pou konète. Ziska zordi i pé dir lo Fillon la gingn la viktoir dann son prop parti, astèr i fo li amontr li lé kapab gingn lo zéléksyon an vré. Solman matant si mi réponn aou sé sinploman pou kozé pars m’a dir a ou franshman moin lé pa tro la èk sa. Pou kosa ?

Pars si i agard bien la sityasion bann fransé, moin la pèr zot néna lo shoi rant la pèst épi lo koléra, é rant lé dé mi pans pa sa si nana in shoi posib pars si i agard bann sondaz sak i pé gagné sé in bann kandida i vé mète azot o sèrvis lo gran kapital, o sèrvis la réaksyon kiltirèl épi sosyal, é sirtou pa soulaz la mizèr bann ti kolon. Moin la bien pèr lo pèp la Frans nana ankor in gran bout dopin noir pou manzé.

Astèr pou nou La Rényon kosa va éspasé ? Ziska zordi mi pans z’éléksyon la, sa i sava pa dann sans nout z’intéré, dann sans lo z’intéré bann rényoné… Mé nana in shomin é shomin la nou la tras sa dann nout névyèm kongré : i pé apèl sa lo shomin l’inyon rant bann rényoné

Matant la pa dsi La frans ké ni doi an avoir lo zyé braké, mé isi, isi La Rényon. Sé isi ni doi trouv lo shomin l’inyon pou gingn sak nana lo méyèr pou nou. Alon pa kont dsi baton tonton pou travèrs la rivyèr, alon kont dsi nou*. Tok ! Pran sa pou ou !

*in vré politik l’inyon sé sak lé bon pou nou.