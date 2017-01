An avoir in singlé konm prézidan, sa sé in pilil amèr !

Mé z’ami zot I koné Donald Trump la fine pass prézidan li la ! Zot i oi li souvan dé foi apré sign son bann dékré dsi la tab la mézon blansh : zournalis lé la pou avèy ali, é sa i pass dann télé plizyèr foi par zour. Dann inn li anons li sar shanj bann règ la sékitité sosyal, « lo Obama Care ! ». Dann in n’ot li anons lo Z’USA i rotir son signatir dsi tèl sansa tèj trét avèk d’ot péi. Dann in n’ot li ménas bann firm otomobil mète azot i bèl taks pars zot la fé in l’izine dann in n’ot péi.

Défoi mèm li koz konm in liv rouvèr-sansa konm morisien I di ”pou pa la boush pi” é li dé dé shoz konm... sak mi vienn antann tanto-la. In kroiyab mé vré ! Ala ké li di I fi rokoloniz l’Afrik pars èl lé pa mazèr pou amen son bato par li-mèm… Donald, Donald, ou la pète in kab ou koi ? Akoz oui artourn pa dann tan la ségrégsyon avèk in kar pou blan épi in kar pou noir, avèk in l’ékol pou blan épi in l’ékol pou noir ? Donald, mi pans désèrtin la mal rakont aou lé shoz. Pou kosa mi di sa ?

Pars l’Afrik la bézoin la dékolonizasyon ! Sé sa son soufrans ! Sé sa k’i anpèsh alé pli vite é alé pli loin… Sak ou i di, moin lé sir, i fé mal lo kèr bann z’afrikin, konm lo kèr bann z’amérikin z’ot z’ansète i sort l’afrik ! Pou moin, la, ou i sort déass la lign rouj é sa sé in n‘afèr k’i fo pa fèr.

Donald ou i véralime la guèr d’sésésyon ? Ou i vé artourn dann tan la ségrégasyon ? Ou na la nostalzi lo kli-Klix-klan ? Sansa solman in movémoush l pik aou ? Touléka, sak moin lé sir, sé ké mèm lo moun la vote pou ou i doizète amèr an avoir in singlé konm prézidan.