An promyé lé ridikil ! An dé lé danzéré ! An troi lé évidan ! Donk ala la parti gagné !

Samdi matin in bon dalon la sonn amoin in kou-soi sé li k’i sonn amoin, soi sé moin k’i sonn ali. L’èr-la no koz déshoz é d’ot mé sirtou dsi la politik pars nout dé li, sé dé pasyoné pa par rapor sak i apèl la politik politisyène mé pou rovnir a la sours, la vi dann la sité-pars la politik sé sa an finn kont.

Apré an avoir parl de shoz é d’ot ala ké li di amoin, anparmi désèrtin moun k’i apèl azot progrésis, de gosh, mèm dé foi révolisyonèr i krétik in bonpé nout z’idé kominis, konm nout z’aksyon, konm nout manyèr d’fèr épi d’ète. Ala ké li di amoin, banna lé pi konms avan, pars avan z’ot téi partaz avèk nou lo mèm z’idé.

L’èrla mi di ali sé in n’afèr k’i doi pa z’étone anou. Pou kosa, pars pou komansé Paul lé désédé é sirman ké zot té i doi pansé na pi pèrsone apré li. Mi di ali ankor kan ou lé, konm i di, dann kré la vag ébin na demoun lé tanté prann son distans par raport aou. Aprésa, mi di ali ankor i fo oir si sak i fé konmsa sé bann fors viv dann lo péi, pars si sé pa sa, sirman zot na tandans a lèv lo pyé.

Final de kont mi di an moin-mèm, nou nana z’idé, ni pé panz azot ankor in pé, ni pé aprofondir nout bann z’idé. Ni pé aspliké, aspliké mèm é ankor aspliké ziska ké in gran kantité d’moun i fé z’ot l’adézyon avèk nout z’idé.

Dabor i rui pars i trouv rédikil ! Epizapré I trouv sa lé danzéré ! Bou di kont i trouv sa lé évidan é kan lé évidan, bin, ou la fine gagné. Konbien z’idé nou la fine fé pass dopi lo ridikil.