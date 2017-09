Ankor in foi, kan in kouyon i koz, donn ali rézon !

Moin la gard konm in bonpé d’moun in sobatkoz dann télé. La-dan l’avé in boug la droite bête épi méshant, apré koz la boush rouvèr dsi in period aparaman li koné pa. Anfin li té apré bate tambour po la gloir lo dé frèr Virapoullé, la fé si, la fé la, patati patata, mé ni sava pa diskite la dsi.

Pou koué ? Pars, konm lo kozman i di : « i diskite pa avèk in kouyon, i donn ali rézon, donk mi sava pa diskité ». Mi di ali sinploman li na rézon, an fidélité par raport lo kozman ni koné bien é ni pé aplik ali san tro kass nout tète.

Sèl z’afèr ni pé rogrété sé ké demoun soidizan intéléktyèl lé kontan kan désèrtin olèrk rolèv nout pèp i abès ali. L’amannman Virapoullé si mi tronp pa, i rant dann so trin-la. La pa bézoin la loi péi ! Mé ni koné bien la loi déor, souvan dé foi, i kol pa avèk nout sosyété pou li avansé, mèm nout l’intéré ékonomik.

San tourn lo kouto dann boubou, ni pé signal désèrtin z’ot zidé réaksyonèr la fé pèrd dé z’ané é dé z’ané nout péi La Rényon. Si ni an souvien bien : sé bann z’idé-la la rotard l’abolisyon l’ésklavaz dann péi bourbon : olèrk aplik ali l’ané 1794 nou l’atann ziska 1848. Olèrk an avoir l’égalité l’ané 1947, nou l’atann sinkant z’ané. Olèrk an avoir nout résponsabilité, sansa nout « l’émansipasyon » konm désèrtin i di, ala ké ni atann ankor. olèrk oir nout péi dévlopé nou lé ankor apré éspéré plis soisanndi z’an apré la loi 1946.

Zordi prézidan La Répiblik i di an piblik i fo fini avèk l’amannman Virapoullé, ala ké in bann lou i sort dann boi, pou anbar nout shomin in foi ankor. Bann lou la, i soufèr pa zot, sak i soufèr sé bann ti kolon é oplis v’alé, oplis zot va soufèr…ziska pétète in zour baton i shanj de bout.

Mi pans zour-la v’arivé