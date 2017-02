« Antansyon ! Si ou i fé lo mouton va ramas la lène dsi out do ! »

Ala in kozman moin la trouv dann diksyonèr bann provèrb. Mi koné pa bien dann kèl péi demoun la invant kozman-la, mé mi pans nana in gran vérité la-dan. Lo vérité sé ké demoun i pran aou pou l’aparans ou i done é suivan so l’aparans zot i fé avèk ou konm zot i pans i pé fèr. Si out l’aparans lé kalm, zantiy, demoun va fé avèk ou sak out l’aparans sanm pou zot i pé pèrmète azot fé sanm ou. Ala pou kosa, tazantan, mèm si dann fonn out kèr ou i préfèr ète zantiy, rézonab, i fo ou i koné amontr out dan. Zis pou mark la lign i fo pa dépasé kisoi out lign jone, kisoi out lign rouj.I fo demoun i koné ou nana in domène lé aou é i fo pa rantré sof si ou i pèrmète é sé ou k’i komann la-dan. Alé, ni artrouv pli d’van sipétadyé.