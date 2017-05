« Arienk soulyé i koné lo ba na trou. »

Ala in drol kozman é sirman sa I rapèl in pé dé-troi souvenir. Moin pèrsonèl mi rapèl in vandèr d’ba an sold, in bonimantèr i di sa. Li té I donn aou dis pèr shosète (lo ba sé lo mèm z’afèr !) pou di fran lontan é son ba, konm li té i di té lézé, izyènik é i lès lo pyé réspiré. I ardonn aou anplis in paké bonbon é in tablète shokola. Rézilta, shak foi ou i shanj lo ba, apré in domi-zourné na trou d’dan é lèrla ou i konpran kosa i vé dir « lès réspiré lo pyé ». Mé la pa tousa nana in moralité dann kozman-la : sinploman sé pou dir i fo ou i viv dann l’intimité kélk’in pou konète son défo é sa sé in n’afèr lé bien vré. Kan ou i oi in moun marshé soulyé bien prop lo ba bien koloré, ou i pans tout lé normal mé ou i sava pa rogard lé shoz do pli pré. Mi pans zot i konpran amoin. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.