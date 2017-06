« Ariv an kostime, ropar an mayo. »

Ala in kozman moin té fine obliyé ziska ké mi fouy dann fon mon mémoir pou tir dsou, mète par dsi. Mi koné pa si zot i rapèl lo tan bann komèrsan té i vien fé z’ot provizyon Sindni. Dé foi in pé téi sava zoué domino shinoi épi té i fé plime azot vèy pa koman. Mi pans sa i ésplik nout kozman pou la rout zordi, mé la pa sa solman : nana osi sak i mète tout z’ot kapital dann in l’antropriz i boir bouyon. Sak i gingn la lotri ép i mète zéro i rotien tout. Nana in bonpé souvnir i pass dan mon tète l’èr ki lé : dopi lo komèrsan i raz son tète pou tir la shyass, an pasan par lo suisid désèrtin moun, ziska parol zistoir té i di konmsa : Lyèv l’arivé san palto, lyèv l’arivé san palto… in parol maloya si zot I vé. Alé ! Mi éstop tèrla é ni artrouv pli dvan sipétadyé.