« Armas z’ot poul, mi larg mon kok ! »

Mi pans la pa bézoin dir azot sa in kozman mi aprésyé pa bokou. Pou kèl rézon ? Pars pou moin sa sé in n’afèr i tourn lo do avèk l’égalité rant bann bononm épi bann fanm, bann garson épi bann fiy. Na inn-dé l’androi mèm la pratik la rolijyon i tourn lo do avèk lo prinsip l’égalité. Mi pé dir azot nana désèrtin péi bann madam i pé pa amenn in l’oto. Nana désèrtin péi bann ti fiy la poin lo droi alé l’ékol. Parl pi l’inégalité rant lo pèyman lo travaye suivan ké ou sé in onm osinonsa si ou sé in madam.lé vré kémon kozman i sava pa tro o-fon dé shoz é pou fèr pli sinp i diré sa in kozman par andsou la sintir, mé pétète sa i pé pèrmète ziz in sosyété é son bann valèr. An touléka, mi lès azot pans sak zot i vé d’in kozman konmsa. Alé ! ni artrouv pli d’van sipétadyé !