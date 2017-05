Ashté in pti koshon dann gouni ?

I prétan dir, La Rényon, pou sète sirkonskripsyon l’avé, par-la, kat san kandida.mi pans kat san militan mé domaj la plipar té invizib. Zot la fé gran-gran rényon ? Pèrsonèlman moin la pa vi. Zot la tienbo biro konm i avèy dolé dsi l’fé ? Mi pans pa vi ké la plipar d’tan la mobiliz bann z’anploiyé d’komine pou fé lo travaye. Zot la okip la toil konm désèrtin i okip lo ki d ’moun ? Mi pans pa. Zot la fé lo syèz radyo fridome ? Pa ditou pars té i antann pa bann makrontinaz dann radyo-la.

Alor, ousa i sort so bann militan la vinnsinkyème èr ? Zot la pous konm shanpignon apré la plui. Konm i di souvan dé foi, zot la vol pou sokour la viktoir, kaziman konm bann véyèr d’kok é ankor ! Pars lo véyèr d’kok li lé dsi térin é lo bann z’ouvriyé la vinn sinkyème èr zot lété ni dsi térin, ni dann tribine, pétète z’ot kaz apré shof di fé.

Kosa bann miltan-la i aspèr ? In bon programme pou La Frans é pou La Rényon ? Toulmoun i koné lo kandida, éli zordi, la pa tro parl bann péi l’outre-mèr. Li la di é sa moin la antann : inn li va komans aplik lo loi dsi l’égalité réèl, é li va roganiz lo z’asiz l’outre-mèr san tro atann, inn-dé moi oplis. Alor kisa i ashté koshon dann gouni ? Lo mouvman mésyé Macron k’i sava domann demoun vote pou kandida li mèm li koné pa. Sansa lo bann kandida zot mèm k’i gnor si nana in program Macron pou bann péi l’outre-mèr

Kisoi inn, kisoi lé z’ot, moin lé sir é sèrtin La Rényon, lé posib, i fé pa in bone afèr la-dan. In bon koshon i ashète an konésans de koz, i ashète pa dan gouni. Parèy pou in shat ! Dann in sak li é riskab ète galeux. An avoir in shat galeux pou sink z’ané ? Sa la pain bone afèr.