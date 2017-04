« Asir aou bien la bouji lé alimé avan souf dsi zalimète »*

Lé vré, i ariv, souvan dé foi, ou la pankor fini in n’afèr, ala ou la fine ranj tout out bistrak é ala ké ou lé blijé artir lo bann z’afèr pou ou anshèv sak ou la pankor fini. Dé foi demoun i fé lé shoz san kalkilé sirtou kan la tète lé vid. Sé lo ka nout kozman an-o la… Sans prop la pa bézoin an avoir fé politéknik pou konprann. Mé lo sans figiré, zot i koné sak i ansèrv moralité pou lo provèrb. Bin ! Zistoman sa i vé dir, kan ou i fé in n’afèr, ou i fé sa dopi komansman ziska la finisyon é mèm ou i mète tout prop épi bien ranjé. Konmsa i fo fèr dan la vi ; alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

*Sa sé in provèrb kréol mé ozis mi koné pa dann kèl péi kréol li sort.