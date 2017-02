« Atann ou sar fine bien travèrs la rivyèr pou zir krokodil »

Mi koné sa konm in provèrb bann z’afrikin i ansèrv souvan. Sa i vé dir, si ou la pankor éloign aou par raport lo danzé, la pa bézoin fé romark aou pars lé riskab i ariv aou in kékshoz an kouyon. In l’égzanp, si krokodil i kroiz dann la rivyèr konm tron d’boi, la pa bézoin flank ali in kou d’pagaye dsi son tèt. Pars dabor sa i fèr ar pa mal ali, épi kont si li pou donn aou in kou d’rès-trankil. Mi souvien in zour moin l’été dann in formasyon. Lo formatèr la domann amoin kosa mi pé fèr si in moun i rod arienk kanikrosh avèk moin. Moin la réponn ali, si moin lé sir moin nora pi afèr avèk li é si mi pé korèsponn avèk li ébin mi kass son gèl. Si moin lé pa sir pi avoir afèr avèk li, é si moin lé pa sir mi bate ali koud-poin koud-pyé ébin mi évit shoké. Li la di amoin moin lé kapon ! Moin la réponn ali moin lé pridan é ké styonn sèlf-kontrol mi koné in réyon. Kosa zot i anpans zot ? Alé ! Fé travaye z’ot koko, é nou va artrouv pli d’van sipétadyé.