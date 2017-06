« Atèl Grandyab èk out karyol sé rode malèr pou out kor ! »

Ala in kozman, fitintan, moin té i antann souvan. Koméla i antann plitoi : i vo myé ou lé tousèl ké mal akonpagné, mé kozman moin la mark an o la lé pli for solon moin. Pou kosa pli for ? Pars i anparl lo dyab é kan i di lo dyab ébin nout mazinasyon i mète an marsh é ni gingn kaziman la frous. Sa lé vré pou sak i kroi Grandyab, sansa lo dyab, konm pou sak I di li kroi pa. Kan i di i kroi pa sé k’i kroi kant mèm in pti gine solon moin ! Sa i fé majine amoin lo pakt avèk lo dyab désèrtin pèrsonaz l’avé signé mé sa zistoir moin la antann l’ékol. Sa i fé pans amoin lo boug la vann son l’onb grandyab kont out la rishès l’avé dsi la tèr é mi dir azot, d’apré sak mi rapèl, li l’amenn in vi inposib aprésa. An touléka sign in pakt avèk lo dyab sé rode out malèr. Mète out vi sou la koup lo dyab, sa lé sir, sa la pa in bon n’afèr ditou. Alé ! Mi lèss azot réfléshi in pé la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.