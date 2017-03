« Avan mont an l’èr, pétète i vo myé kalkil koman ou va désann ! »

Na poin difikilté pou konprann kozman-la, dann son sans prop. Mé la pa pou sa demoun i mazine vréman aplik mon kozman. Mi souvien in zour in moun mi koné la parti ravaz payanké. Pou sa li la mont dsi in ma d’shoka, li la balans lo ma, épi li nyabou iss ali ziska lo platform rosh dovan lo ni. Solman oila, lo ma d’shoka la ékart avèk lokap é kan li la artourn avèk lo pti paye an ké dann son min, inposib artrap lo ma d’shoka. Lo piblik kourazé, la shapé é la lès sali tousèl. Rozman son famiy l’arivé é la fré dsann ali. Alé ! Domin nou va oir lo sans figiré é pou zordi mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.