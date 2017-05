Avan ou i mont dsi pyé koko asir aou ou na poin trou dann kilote !

Pou kosa mi pans in n’afèr konmsa zordi ? Sirman pars mi sort antann va anons avèk in zour an rotar lo bann moun i konpoz lo gouvèrnman pou pran bien prékosyon nana inndé an parmi na poin in kékshoz pou arprosh azot kisoi késtyonn kazyé zidisyèr, kisoi dsi lo dosyé z’inpo. I paré sé pou évite lo nouvo prézidan in traka konm l’afèr Cahuzac, sansa d’ot ankor.

Oté marmaye ! La Frans la fine ariv konm dann tan Sodome avèk Gomor konm i anparl dan la bib ? Moin pèrsonèl, moin néna in provèrb afrikin k’i di konmsa : « Oplis in sinz i grinp an o, oplis i oi son déyèr ! ». Zot i koné, dann nout kiltir, sa la pa lo méyèr morso nout pèrsone sa ! An touléka la pa sak ni amontr pa an promyé. Koikeu !

Par l’fète, ni viv dann in sosyété, la plipar d’tan, i amontr lo doi bann ti kolon. I roprosh banna an avoir in poil dan la min, abiz dsi z’alokasyon familial, gingn l’arzan i mérite pa zot é sa sé dé shoz ni antann tou lé zour. Pou bann rish, i di sé par z’ot travaye zot la gonf z’ot pla. Myé k’sa i di osi lé normal zot i tir in pé dsi l’éta vi ké l’éta i tir tro dsi zot. Ni pé dir osi in délinkan kol blan nana son l’onèr é son frékantasyon. La pa lo mèm z’afèr pou lo pti délinkan… mi koné pa si i di délinkan an kol noir ! Touléka, ni pans Lé normal rode lo pou dann la tète la poin shové. Zot i pans pa ?

Mé, kosa ni konstat ? I diré pa, zordi, baton la shanj de bout.I diré pa demoun i éstime lé loush si z’ot pla lé in pé tro gonflé par raport sète lé zot. La prèv, gouvèrnman li mèm i amont lo doi bann moun la ote é d’apré sak mi antan i sava fé in loi éksopré pou bann z’élu-i apèl sa la moralizasyon la vi piblik… Ziska zordi té i aplik, konm règloman, lo prinsip : « Pa vi, pa pri ! ». Mèm sa sé in n’afèr in pé i komans méfyé : « Pa pri, i vé pa dir i trap ar pa ou pli d’van ! Pa pri, mé sa i vé pa dir ou lé isosan konm in pti mouton i tète ankor dolé son momon ! »

Tout fason si ou i vé ète in moun dsi la otèr, komans par rode dann out pasé é out prézan si na poin in n’afèr k’i kol pa késtyonn l’onèkté. Pou sak sré tanté-dizon tanté par l’uil tantan !- mi rapèl azot in prinsip valab dan tou lé ka : avan ou i mont dsi pyé koko, asir aou ké ou la poin trou dann kilote.