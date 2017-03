« Avan zir lo shien kalkil bien si ou nora pi bézoin rant dann son kour »

Moin lé dakor si in shien l’aboye aou sibitman é ké li la fé gingn aou kapkap, ou i pé trouv in kontantman an ziran ali in bon kou. Moin lé dakor, mé konm i di, antansyon nana in zour i apèl domin é si ou i pass dann l’androi in pé souvan, mi promète aou li va rokomansé. Mi an souvien in zistoir vré : in moun i apèl zan-Batis é li té i sort rényon Debré romé a blok é li té i kriy : « Viv dobré ! Viv dobré ! ». Ala ké li pass dvan la kaz in rouz de fon é lo shien i mète a aboye ali, pou mord. Li arète in kou, li kalkil in kou, épi li kriy : « Viv Vèrzès ! » épi li démar san domann son rès. Mi pans pa sé in n’afèr i fo fèr, mé mi konsèy touzour avan ou i zir in moun ou i kalkil bien pou oir si in zour ou nora pa bézoin son sèrvis. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pi d’van sipétadyé.