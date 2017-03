« Avann mont anlèr, i vo myé kalkil koman ou va désann. »

Yèr nou la vi lo sans prop nout kozman pou la rout. Zordi i fo ni oir lo sans figiré. Pars konm moin la fine di plizyèr foi in provèrb néna son sans prop épi son sans figiré-avèk, konm i di son moralité. Nout kozman zordi néna son moralité. Lokèl ? Dabor avan fé in n’afèr, i fo bien maziné lé shoz lé posib i marsh pa konm ou la prévi. Donk si lé konmsa, i fo kalkil in moiyin pou shapé dann l’histoire. In l’égzanp : avan rant dann volan in moun ou i kalkil bien pars ou i pé pa monté, monté ziska la fin di mond, i fo momandoné ou i ardsann é sa sé in n’afèr i fo prévoir par avans. Pétète si ou i kalkil konm mi di ou i réfléchi sète foi avann maté é mi pans na poin arien d’myé ké la réfléksyon. Sa i pé évite aou trama. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.