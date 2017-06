« Avann port kann balans, fé bien kontrol l’aryaz »

Kosa i lé l’aryaz ? Dann in sharète l’aryaz sé lo frin. Na défoi sé in blok rou, na dé foi sé in frin pou vréman : donk pou ralanti lo sharète. Pou kosa ? Ni pé domandé si lo bèf tousèl i ariv pa ral sharète konm i fo é si in bon kou d’shabouk épi in gélé lo shartyé la pa sifizan… Oté, mon fra, majine in kou, si nana in tonn sink san kann dann in sharète, é kan ou i koné koman désèrtin l’androi la pant lé for, ou i pé konprann sak nout kozman pou la rout i vo konm konsèy. In sinp kozman avèk la voi, konm Yak Woo, i gli épi lé z’ot komannman, la p’asé pou bien fé marsh in sharète an sékirité… Bien bon ! Sa Lé bien nésésèr pou in sharète kann, mé la pa vréman nésésèr dan in sosyété si l’aryaz sé arienk pou anpèsh lo moun avansé. Si in moun i di aou : arète fé l’aryaz, ébin zamé o gran zamé, sa la pa in konpliman. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.