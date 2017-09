« Avèk in koshon i fé pa in shoval de kours é visévèrsa ! »

Mi pans zot tout i koné kozman kréol i di : « Avèk in koshon i fé pa in shoval de kours ». I di sa dé foi pou ramenn in moun dsi son réalité. Pars, i ariv souvan désèrtin i pans zot i pé dépass z’ot prop kapasité. Tout fason sé in késtyonn volonté épi in késtyon lo bit avizé. Si ou i pran out tan é si ou i shoizi bien out bit ébin na poinn rézon ou lé pa kontan in zour pou lo rézilta ou i nienbou trapé. La nou lé dakor, mé in shoval do kours i vien pa bou ète in koshon non pli. Orozman ! Pars sansa i diré i mézir toulmoun avèk lo mèm instriman é nout divèrsité la-dan nora kapote dann kivète. Sé pou sa, moin pèrsonèl mi pran tout lo kozman avèk son promyé é son dézyèm morso. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.