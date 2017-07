Avèk la roshèrch dévlopman ni pé trap shomin galizé nout dévlopman

Mi arparl kann zordi ? Moin noré bien anvi fé. Solman moin la pèr fatig sak i suiv amoin konm léktèr. Pou kosa ? Pars zot i pé dir, na poin arienk kann dan la vi ! Nana si tèlmann z’afèr lé si tèlman intérésan pou aprann, pou konète, pou akrosh sa avèk bann pti zargano mémoir. Moin sa sé in n’afèr i intérès amoin pou vréman é konm mi pans mon bann kamarad lé konm moin, mi mazine sa i intérès azot galman.

Dizon, san parl kann, ni pé anparl lo roshèrch-dévlopman. Sa lé vré pou kann, konm lé vré pou in takon z’afèr. Alon anparl solèy ! Kan Paul Vergès té i parl, ou té bon pou asir épi pou ékout ali lo tan k’i fo, pars mèm dann in mir fèrmé li té kapab ouvèr la port ou té i majine mèm pa. Té konmsa kan li té i oz dsi l’énèrzi, lo miks énèrzétik, ép i solèy tousèl... L’androi bann tète fromaz té i pans i sava pa loin avèk solèye, li, mèm li té pa in om de syans li té kapab majine dann tout l’invansyon l’avé in « apré »sansa »plizyèr », pétète « in kantité ».

Mi sort lir in n’afèr dsi la késtyonn désalaz l’o mèr avèk solèye : la COI épi l’érop épi d’ot i amète ansanm i sort désid fé in éstasyon désalaz l’o d’mèr avèk solèy, san batri pou donn delo bann moun Rodrigues. Pa bézoin pétro la a ! Pa bézoin sharbon la dan ! Zis la shalèr é la limyèr nout gran papa solèy. Alors kisa i sa di ankor ni pé pa s’anpas pétrol, lo gaz, sharbon pou in bonpé z’afèr nou na bézoin.

Moin la lir ankor in éstart-èp l’apré fé in loto familyal, i roul avèk l’énèrzi solèye, épi i sharj san pass par in éstasyon : bann plak solèr invizib dsi son karosri i pèrmète ali arsharj son batri, kisoi dsi parking, kisoi an roulan. Alors, nou nora touzour bézoin gazoil, sipèr, o gaz pou alé bate nout lkaré. Lé moins an moins sir … L’otonomi énèrzétik la pi in rèv, sé in réalité pou domin.

Mon bann dalon, zot i oi, ni pé ansort anou si ni fé travaye nout matyèr griz-konm moin la fine dir plis in foi - é la roshèrsh dévlopman i pé amenn anou loin ziska ni trap nout shomin galizé nout dévlopman...