Avèk nout parti pou trap in Rényon nouvèl

Nout parti l’apré prépar son névyèm kongré é bien antandi, in pé partou, bann militan i kalkil, i kalkil mèm, i fé travaye z’ot koko pou sèye trouv in solisyon, sansa sinploman amélyor ali pou mète ali an konformité avèk l’intéré bann rényoné, é si posib rozoinn lo bann z’idé nana dann nout pèp pou in rényon nouvèl. In Rényon nouvèl ? Mi pans sa i di azot kékshoz sa.

Si mi tronp pa sa lété dann kèr lo konba bann jenn na in bon pé d’tan mé sa i vé pa dir li lé pi dann nout l’aktyalité-l’aktyalité nout lite. Pou kosa ? Pars sinploman lo sistèm nou lé d’dan la fine fé son tan é ni pé pi kont dsi li pou arkonstruir nout péi bien konm k’i fo. Nout sistèm li lé o bout lo roulo é kosa k’i spass kan lé o bout lo roulo ? Li blok in poin sé tou pars na pi tiyo pou tir ankor dsi. La politik la pa in majigador é dann l politik in gingn paf é bann majigador.

Mé lo gran diférans rant nout parti épi lé z’ot sé ké souvan dé foi lé z’ot lé sèk kèstyonn z’idé : zot i oi pa koman i pé fèr otroman. Zot i ansèrv bann vyé fisèl lé riskab kasé. Parti sosyalis lé konmsa é pa otroman : zidé nèv, li la poin ! Li kont dsi baton tonton pou travèrs la rivyèr é sa sé in n’afèr‘i pass pi. D’ot parti i fé parèy : Paris i komann azot, mé Paris la plipar d’tan lé pa la avèk sa pou vréman.

Poitan isi La Rényon nana d’moun nana dé z’idé oui é souvan défoi bann bon zidé é si i mète ansanm tout bann bon z’idé ni pé trap bon rézilta. Lo PCR pou son par li amenn son bann z’idé-lo z’idé son bann militan é li prézant sa l’opinyon piblik é li apèl tout lo moun pou aport z’ot z’idé épi mète ansanm avèk sak nout parti i propoz pou trap kosa ? Pou trap in Rényon nouvèl. Sa mèm ni apèl nout politik d’inyon.