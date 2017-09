Avèk sa ou i armas ar pa bann milyon initil, mé ou i pé konsèrv la vi

Zot i koné, sa in rovandikasyon lé marké dann program nout parti kominis. Mé zot i koné osi, si ou i ékout bann z’ofisyèl-lo bann tète dozèf i gouvèrn lo péi !- sa sé in n’afèr initil, mèm inposib pou mète an pratik. Moin pèrsonèl, mi pans lo kontrèr é mèm mi pans lo kontrèr si ni manyé bien l’agrikiltir bio.

Tout sak i pans, sa sé in n’afèr inposib, in pèrt tan, i dovré, sanm pou moin bien kalkil sak i sort ariv dann bannzil Sin-Martin épi Sin-Bartélémy, si anplis ké sa ou i azout lo mank sékirité tou kour… Mé kosa zot i souf dann mon zorèy, zot l’apré dir amoin sak l’ariv la-ba i sava pa ariv isi La Rényon. Poitan, nou nana dann nout mémoir kolètiv souvnir siklone.

Si ou i ékout bien bann éspésyalis la météo, in n’afèr konmsa, i pé ariv dann l’oséan atlantik é i pé pa ariv isi. Pou kosa ? Pars la-ba la mèr lé pli sho k’isi é la shalèr la mèr sé lo rézèrvoir la fors bann siklone : d’apré sak i di la-ba dann l’oséan atlantik la mèr i trap an moiyène 31-32 dogré isi, dann l’oséan indien, ni trap vintuit dogré, pa plis. Pa plis zordi, mé domin, kan l’éshofman klimatik sar fine bien lansé, pou kosa ni trapré pa 31-32 dogré é mèm plis.

An tou lé ka, nou sré bien avizé rovoir tout nout plan la sékirité é pans osi la sékirité alimantèr, in n’afèr mi pans ni pé trapé si ni mète bon z’idé dann nout tète, épi si ni ansèrv in pé tout bon z’idé i sirkil koméla dsi la tèr.

Lé vré sa sé in n’afèr i sèrv pa l’intéré bann kapitalis épi bann néo. La pa avèk sa ou i ramas in bann milyon initil, mé avèk sa ou i konsèrv in kékshoz pli présyé ké l’arzan : ou i konsèv la vi.