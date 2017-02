« Avèk “sirman” I pé fé in liv, avèk “pétète” na moiyin fé in gro diksyonèr. »

Kosa sa I vé dir ozis ? Pou moin sa i vé dir in moun i réflèshi in pé li na plis lo dout ké li lé sir d’li épi dé z’ot. Pou kosa mi di sa ? Pars in sèrtitid zordi, sé in dout pou domin. Pars in ta z’afèr demoun té i kroi té vré yèr, zordi lé pa si sir ké sa. Lo pir la-dan sé l’avnir l’imanité : konbien foi nou la rèv domin sar pli méyèr ké yèr, mé domin l’arivé é ni apèrsoi té in bob sa. In tan nou la pans l’imanité té i sava viv an pé é ni apèrsoi zordi nana plis la guèr ké dann tan pasé. Donk, avan avans in kékshoz ké ni kroi sé in vérité, lé pli préférab douté. Lé pli préférab di « pétète » ké « sirman ». Alé ! mi lès azot kass z’ot koko l dsi é ni artriouv pli d’van sipétadyé.