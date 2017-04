« Avèye bien lo momon, aprésa maryé avèk lo fiy si ou lé sir d’ou »

Kan i maryé sé pou la vi. Donk pou fé in n’afèr konmsa i fo ou lé sir d’ou. Bann z’ansien la touzour di si ou i vé konprann in fiy, i fo ou i konpran son famiy é kisa i kont plis dann in famiy, sé lo momon. Pou kosa mi di sa ? Sé avèk lo fiy ké ou vé maryé, pa avèk lo momon ! Sa mi konpran mé oubli pa sé lo momon la fé l’édikasyon son fiy, sé èl la done sa son bann valèr, son bann l’abitid, son kalité konm son défo. Si zordi, moin lé sir ou va trouv lo fiy lé pa parrèy lo momon, avèk lo tan zot va raprosh inn a l’ot ziska k’inn é l’ot sar fine bien rosanblan. Biensir i pé maryé osi par fougade-in pé i di sa kou d’foud !- mé lo foud, sé l’oraz é l’oraz li fé banm é li dir pa toultan, ala ké li la fine fini. Inn pèrdi dis rotrouvé : in pé i di sa, mé in kou kogn la vi sa i mark aou, kroi amoin. Alé, mi lèss azot kass z’o tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.