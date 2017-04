Avoir lo moiyin k’i fo pou nou trap nout résponsabilité

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dopi l’étèrnité, moin la tandi dir lo parti rouj de fon i domann vote pou Mélenchon. Moin pèrsonèl, mi pans zot i di sa pars zot i antann dann radyo lo mélanchon i mont dann bann sondaz é lé riskab, d’apré sak désèrtin i di, gingn lo zéléksyon mé konm i di défoi : « Kafé dann in tass, la pa kafé fine ariv dann fon gozyé. », pars li pé vèrs ankor avan lo robor la tass i ariv ziska la boush ; tousa pou dir, sondaz sé in n’afèr, mé votaz sé in n’ot afèr. Alor, kont touzour, mé fyé pa tro-an touléka prépar tizane matrékèr pou lannmin zéléksyon kan nout kandida mé syé Fillon sar fine ranport la viktoir. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, sak ou i di i étone pa moin d’ou pars ou i sava pa shèrch tro loin dann out rézoneman. Dizon, ou i shèrch pa pou kosa ni domann demoun pou vote pou kandida-la é pa pou in n’ot. Nou la fine dir, mé konm i di la pédagozi lé bazé dsi la répétisyon, m’a répète ankor in kou.

Mésyé Mélenchon la di li vé lo sizyèm répiblik-zordi nou lé dann sinkyème. Pou ariv in sizyèm répiblik li va domann lo bann zéléktèr d’vote pou inl’asanblé konstituante… Pou donn in nouvo konstitisyon pou La Frans. L’asanblé konstityant ? Ni koné sa nou. Sé in l’asanblé i réini pou donn in nouvo konstitisyon pou lo péi.

Akoz in nouvo konstitisyon ? Pars La Frans lé an kriz dopi déza in bon koup de tan ! Lo bann péi l’outromèr lé dann la kriz galman. Alor, in pé i di, lon mète tout dsi la tab épi nou va triyé. Nou va triyé, pa bann dépité va triyé mé nou é nou va aranz sak i marsh pa bien, nou va siprime l’initilité. An pliské sa va mète in poin final avèk réjime lo roi nou lété dodan : nora in sèl roi é so roi-la sora lo pèp : lo pèp o pouvoir pou promyé foi dopi bien lontan.

Bin nou la-dan ? nou ni pans, si i réini l’asanblé konstityant nou va nyabou-si la mazorité rényoné lé dakor - réform nout éstati é an avoir lo moiyin k’i fo pou nou trap nout résponsabilité. Tok ! Pran sa pou ou matant.