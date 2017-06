AVPF ! C koi ? Sa mèm lo pli inportan Erika la trouvé pou di

Dann sobatkoz rant bann kandida dsi lo promyé sirkonskripsyon, nana in kandida la poz lo l’éks-ministrèz l’outre mèr in késtyon dsi la loi pou l’égalité réèl. Li la d’mandé si lé posib dir dsi kèl poin la sityasion bann rényoné la shanjé dopi la vote loi-la.

L’éks ministrèz k’i koné dé koi èl i koz la di, par raport bann dékré la fini prann, l’AVPF la shanj la vi bann sitoiyin dann l’outro-mèr. L’AVPF ? Kosa i lé sa ? Sa i apèl l’asirans vièyès pou la famiy. Sa i égzis dopi in bonpé d’tan sirtou pou demoun i okip in pèrsone andikapé, sansa in vyèy pèrsone, mé té i aplik pa bann mèr d’famiy ordinèr avèk troi zanfan. Alé oir, dann La métropol sé in n’afèr téi aplik.

Kosa i lé sa ? Sé in l’asirans rotrète valab kan la pèrsone i travaye pa donk na poin kotizasyon. L’èrla, lo moi-la, sé l’AVPF k’i ranplas lo kotizasyon. Donk, sa lé rézidyèl vi ké li pran aou an sharj kan ou i travaye pa é sa i intérès aou kan l’èr pou pran out rotrète l’arivé, donk l’èr pou fé lo kalkil la valèr sak ou i sava gagné konm rotrète.

Ala in gran shanjman an vérité, ala in n’afèr i shanj la vi bann rényoné épi lé z’ot sitoiyin l’outre-mèr. Sof ké sa sé in n’afèr pou kan ou va pran out rotrète, donk in zour kan ou va gingn out soisant-dé z’ané é pétète plis ké sa… Moin pèrsonèl moin la pans Erika té i mok in pé d’nou.

Akoz èl la pa parl la rogoumantasyon bann minima sosyo. Akoz èl la pa anparl anou la rogoumantasyon bann rotrète… A tou lé kou sa lété d’zafèr nora bien intérès anou mé lo shikète kotizasyonn rotrète ni sava pétète gingn in zour, mi pans pa sa i pé fé bate nout palpitan in pé pli vite, in pé pli for. Erika, Erika ! Pran pa zanfann kréol pou kanar sovaz siouplé.