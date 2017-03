« Balon lé ron pou toulmoun »

Mi pans sa sé in kozman k’i pé rodone l’éspoir pou tout sak i vé réisir pou vréman. Sa i vé dir galman in match fotbal lé ékri kan la fini lo katrovin dis minite plis lo bann prolongasyon. Solman sa i vé pa dir alé lo né anlèr é kroir ou i sava gagné par out bone shans aou. Pars tout projé pou réisir i fo ou i mète travaye dodan, kisoi l’uil lo koud, kisoi ankor out matyèr griz épi ou i pé group ansanm tout sak lé dakor avèk out projé. Donk si ou i fé sa, akoz ou i réisiré pa ? Si ou i fé sa, mèm si désèrtin i apèrsoi pa, pou kosa ou i réisiré pa ? A ! Kosa zot i di amoin la ? Pou zot i fo in tro bon l’idé, in l’idé zényal. Pé sfèr lé vré, mé nana z’idé zényal in pé partou é si ou i gingn mète sa an valèr, akoz pa la réisite o bout. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.