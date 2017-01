« Balyé nèv, balyé prop »

Toultan mi gard kozman-la é mi domann amoin koman i fo prann ali. Si lo mo balié-i ansèrv an dé kou dann kozman-la !-shak foi sé in nom, sa i kass pa arien vi k’in n’afèr nèv, la plipar d’tan sé in n’afèr prop. L’èr-la, mi di, mi mète de koté pars mi oi pa an kosa li intérès amoin. Mé si lo mo in foi sé in nom é in dézyèm foi sé in vèrb, sa la pi lo mèm z’afèr ditou. In balyé nèv i balyé prop : sa sé lo sans prop. Mé lo sans figiré alor ? Mi sort lir dann diksyonèr Alain Armand in sans k’i ral amoin in pé : pou li sa lé konm kan ou i di in nouvoté lé touzour gayar-Tout beau, tout nouveau konm i di dann la lang bann fransé. Mé kan la fine ansèrv in pé, sansa pétète pa ditou, é k’i fatig aou oir ali, sé l’èr out l’opinyon i shanj é mèm poubèl i rouvèr la guèl dovan lo z’afèr pou in klasman san suit. Ashté san réfléshi é zété san kalkilé, ala la filozofi in bonpé dan la vi. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.