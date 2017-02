Bann bon prinsip nana in valèr inivèrsèl

Mi sava rakont azot in zistoir moin la antann dann in l’égliz é an plis dann in kréol intérésan. Sa i gate pa lé shoz, mi pé dir azot ! Donk l’été dann in maryaz é lo prète té apré fé son prédikasyon. Ala ké li domanno bann moun si zot i koné Sokrate. Pèrsone i réponn pa é toulmoun i antèr z’ot figir dann z’ot fèy papyé. Final de kont nana inn i fini par dir : Sokrate sé in filozof grèk. Mé konm in répons i apèl in késtyon, lo prète i domann kosa lo filozof la di dsi l’amour, sé l’èr k lo boug, son tour osi i rès konm martin ki kouzi, épi li di : « mi koné pa ! »

L’èrla lo prète i arpran la min épi li rakont zistoir-la : Sokrate, in filozof grèk la vi var-la sisan z’ané avab ! Zézikri i domann in bazardyé akoz li la maryé avèk son madam. Bazardyé i réponn pars èl nana gran-zoli shové pandant ziska la shite de rin. Li di ankor pars èl lé intélizant, pars èl i tienbo bien son ménaz épi d’ot bon konpliman ankor. Mé lo filozof i di, é si domin èl i pèrd son shové, si domin son l’intélizans i shap dan lé kane, si tout lo bon kalité i dégrène an morso kisoi par la viéyès, kisoi par la maladi, kisoi par la fatig la vi kosa ou i fé ? Lo bazardyé i réponn, mi répidyé aèl konm la loi dann tan-la té ii pèrmète.

Sokrate i fé romark ali : « Mé ou i èm fam-la ? ». Lo ga i di oui. Sokate i di ankor : « Ou la shoizi aèl pou lo méyèr é pou lo pir. ». Lo ga i di oui. Lo filozof i ropran : « Bin si lo pir i ariv pars avèk la vi ou lé zamé sir ! ». Bazardyé, i fèrm son také, konm in moun la pèrd son sèrtitid, é lo filozof i fé romark lo moun an parmi : « Si ou la bien kalkilé, si ou la pèz lo pour avèk lo kont, si ou i pans sé pou la vi, sé pou la vi. La pa pou in koup de tan solman ». L’èr-la in l’anz la pasé é pou mon par kozman-la i pass an band dann mon tète – mi pans dann la zot osi ?

Zot la konpri zordi moin la pa anparl la politik. Sof ké lo réspé bann bon prinsip konm la parol doné, konm la fidélité, konm l’intéré zénéral, mi pans sa nana in valèr inivèrsèl.